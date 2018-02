Corinthians pode emprestar Héverton ao Guarani

O meia Héverton pode ser emprestado para o Guarani pelo Corinthians, pelo menos, para a disputa do Campeonato Paulista. Ele não agradou durante o Brasileiro e não faz parte dos planos do técnico corintiano, Mano Menezes. Veja também: Corinthians quer o volante Fabiano e o lateral André Santos Corinthians disputará oito jogos no Estádio do Morumbi Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008 Mas o alto salário do atleta (R$ 50 mil) está atrapalhando a negociação, mesmo com a direção do time da capital oferecendo pagar a metade do salário. O meia foi revelado pelo próprio Guarani, negociado ao futebol turco e nesta temporada se transferiu para a Ponte Preta. Durante a Série B do Campeonato Brasileiro 2007, Héverton acertou com o Corinthians e causou a ira da torcida ponte-pretana. Apesar desta indefinição entre Guarani e Corinthians, ambos agora já sabem onde vão estrear pelo Paulistão. Depois de muita indefinição, a diretoria do Corinthians definiu onde irá mandar o jogo de estréia. Será no Morumbi, escolhido devido às reformas do Pacaembu. O time da capital vai mandar seus sete primeiros jogos da temporada dentro do Morumbi.