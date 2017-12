Corinthians pode ficar com apenas 2 campeões mundiais de 2012

A debandada no elenco do Corinthians, que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2015, também pode marcar o fim dos atletas que formaram o grupo campeão mundial em 2012. Caso a saída do goleiro Cássio para o Besiktas seja confirmada, Danilo e Felipe serão os únicos remanescentes, dos 23 inscritos, para a disputa da competição no Japão.

Se o zagueiro acabou sendo destaque na última temporada, barrando o experiente Edu Dracena e atuando ao lado de Gil, Danilo perdeu espaço por conta da idade. Mesmo assim, o técnico Tite pediu a renovação do experiente jogador, de 36 anos, até o fim de 2016.

Tite, aliás, é outro campeão mundial que permanece no alvinegro. Mas o treinador não ficou no clube de forma interrupta. Após não ter seu contrato renovado no fim de 2013, o técnico passou o ano de 2014 afastado do futebol. O comandante voltou ao clube 2015 para assumir o cargo que era de Mano Menezes.

Quem também ainda tem vínculo com o clube até julho, mas não fará parte do elenco de 2016, é Giovanni. O meia tinha apenas 18 anos quando foi campeão mundial, só que não teve sequência no Parque São Jorge. Depois de ser emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, São Bento e Atlético-PR, o jogador deve ser cedido mais uma vez até o fim de seu contrato.

O Corinthians foi campeão do mundo em 2012 após derrotar o Al-Ahly, na semifinal, e o Chelsea, na grande final. Os gols das duas vitórias por 1 a 0 foram marcados por Paolo Guerrero.

Confira a lista de campeões mundiais pelo Corinthians em 2012

Goleiros: Cássio, Julio Cesar e Danilo Fernandes;

Laterais: Alessandro, Fábio Santos e Guilherme Andrade;

Zagueiros: Chicão, Paulo André, Wallace, Anderson Polga e Felipe;

Volantes: Ralf, Paulinho, Willian Arão e Edenílson;

Meias: Douglas, Danilo e Giovanni;

Atacantes: Emerson, Paolo Guerrero, Jorge Henrique, Martinez e Romarinho.