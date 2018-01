Corinthians pode ficar sem André Luís O lateral-esquerdo André Luís ainda não tem garantido sua permanência no Corinthians, após o fim do seu contrato com o clube paulista, em junho. O Tenerife, da Espanha, dono do passe do lateral, não pretende mais renovar o empréstimo do atleta com o Corinthians, e quer US$ 7 milhões para fazer uma negociação definitiva com qualquer clube. "O preço é muito alto, principalmente para clubes brasileiros", admite o próprio André Luís, que não quer voltar para o Tenerife. "Até falei com a diretoria do clube espanhol, mostrando que no Brasil não tem quem pague esse valor". O vice-presidente do Corinthians Antonio Roque Citadini garante que o clube está discutindo com o Tenerife uma nova negociação envolvendo André Luís. O dirigente não afasta a hipótese de o Corinthians prorrogar o empréstimo do passe, apesar de o Tenefire ter avisado que não estaria disposto a fazer esse tipo de acerto. "Nosso plano é continuar com o jogador", diz Citadini. Autor do gol que deu a vitória ao Corinthians sobre o Goiânia, por 1 a 0 quarta-feira, em Goiânia, pela Copa do Brasil, André Luís diz que finalmente recuperou sua melhor forma, e está até sonhando em voltar a ser convocado pela seleção, o que não ocorre desde 1997. O lateral explica que o segredo do sucesso são os nove quilos de massa muscular que ganhou durante cerca de um ano. "Meu futebol continua o mesmo, mas agora estou mais forte fisicamente, me imponho mais em campo. O desgaste de dois quilos em uma partida não me prejudica mais como ocorria anteriormente", diz o lateral, de 26 anos, 1,83m de altura. André até brincou quando disseram que hoje seria diferente se ocorresse novamente o incidente que teve com o atacante Edmundo durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileiro de 1994. Na época, Edmundo estava no Palmeiras e André Luís no São Paulo. O atacante agrediu o lateral com um soco no rosto, e posteriormente houve uma briga entre os jogadores das equipes. "Hoje seria mesmo diferente", responde André Luís, mostrando os músculos do braço esquerdo.