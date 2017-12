Corinthians pode pedir pontos do Paysandu O Corinthians pode ganhar na Justiça Esportiva os três pontos do jogo com o Paysandu, realizado domingo em Belém e que terminou empatado por 2 a 2. Isto porque o Paysandu escalou dois atletas - Aldrovani e Júnior Amorim - em condição irregular. Eles foram os autores dos gols do time da casa. Mas não podiam ter atuado por um motivo: foram contratados recentemente e o documento de transferência de clube foi assinado, indevidamente, pelo presidente do Paysandu, Artur Mourinho. O dirigente está suspenso pela Justiça Esportiva por 120 dias e, portanto, o documento torna-se nulo. Este é o entendimento do presidente interino do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo César Salomão. "Suspenso, ele não poderia exercer a função de presidente. Está configurada uma situação irregular. O Corinthians tem todo o direito de requerer os pontos", disse Salomão no início da noite à Agência Estado. Se Aldrovani, ex-Vila Nova-GO, ou Júnior Amorim for escalado esta noite contra o Santos, o clube santista poderá também reivindicar os pontos da partida, na eventualidade de não vencê-la. O prazo para a solicitação no STJD, nestes casos, é de cinco dias após a entrega da súmula da partida à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Como a súmula, pelo Estatuto do Torcedor, deve ser entregue à confederação no máximo quatro horas após os jogos, o Corinthians tem até amanhã para ingressar com ação na Justiça Esportiva.