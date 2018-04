Corinthians pode perder o volante Jucilei para o futebol da Rússia

SÃO PAULO - Desde o término do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que ficou na terceira posição, o Corinthians já perdeu quatro jogadores que faziam parte do time titular: William, Elias, Roberto Carlos e Ronaldo. E mais um pode estar de saída. Jucilei teria uma boa proposta para ir atuar na Rússia, pelo Anzhi Makhachkala.

O Makhachkala acaba de contratar Roberto Carlos, e estaria com a intenção de tirar mais um atleta da equipe alvinegra. A oferta, ainda não confirmada oficialmente pela diretoria corintiana, giraria em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 22 mi).

Caso a proposta realmente exista, o Corinthians deve liberar o jogador, que quase já saiu em 2010 por um valor inferior - 8 milhões de euros (R$ 18 mi) oferecidos pela Fiorentina (ITA) -, mas na ocasião o clube resolveu segurá-lo, visando a disputa da Libertadores 2011.

Fora do torneio continental, o time do Parque São Jorge teve uma perda de receita. No caso de Jucilei, a quantia é atraente, pois o Corinthians é dono de 50% dos direitos federativos do volante - a outra metade pertence ao Corinthians Paranaense.

Andrezinho. Se Jucilei sair, o Corinthians deve tentar a contratação do meia Andrezinho, que tem contrato com o Internacional até 2013. A utilização de Bruno César, titular absoluto em 2010 e escolhido pela CBF como a revelação do Brasileirão, por enquanto segue descartada pelo técnico Tite.

