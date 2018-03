Corinthians pode poupar Fabio Luciano O zagueiro Fábio Luciano é mais um que pode desfalcar o Corinthians na partida deste sábado, contra o Criciúma, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou os treinamentos desta quinta-feira reclamando de dores musculares e poderá ser poupado pelo técnico Geninho. A idéia é preservar o jogador para a partida da quarta-feira, contra o River Plate, pelas oitavas-de-final da Libertadores. Além de Fabio Luciano, o treinador já sabe que não terá outros quatro titulares: os volantes Fabinho e Cocito estão machucados e não jogam. Jorge Wagner recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática e o lateral-esquerdo Kléber será substituído por Roger. Geninho quer que Roger ganhe ritmo já que Kléber não poderá enfrentar o River por ter sido expulso no primeiro jogo, em Buenos Aires.