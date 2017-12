Corinthians pode ser ofensivo de novo O time titular do Corinthians para o jogo do próximo domingo contra o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), deve ser novamente um pouco mais ofensivo. É que o técnico Tite continua testando a possibilidade de escalar o time no esquema 4-4-2. Nesta formação, o time continua com dois meio-campistas com características mais ofensivas: Fábio Baiano e Rosinei. Com isso, Filipe Alvim iria para a lateral-esquerda, no lugar de Renato, e Fabinho seria o volante com a responsabilidade de marcação. A definição de quem joga deve acontecer no treino desta sexta-feira, previsto para o período da tarde. Quem não participou do treino desta quinta-feira foi o zagueiro Valdson. Segundo a assessoria de imprensa, o jogador ficou no Parque São Jorge fazendo tratamento por estar com dores musculares.