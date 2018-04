Corinthians pode ter Danilo, Vilson e Marciel contra a Chapecoense

O Corinthians pode contar com três novidades na lista dos relacionados para o jogo contra a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó. O zagueiro Vilson, o volante Marciel e o meia Danilo têm grandes chances de ficarem no banco de reservas e serem utilizados pelo técnico Fábio Carille.

Marciel é o mais cotado para aparecer na lista. O volante tem uma doença capilar chama alopecia areata, que provoca queda de cabelos. Ele começou a tomar um medicamento por conta própria, mas esse contém uma substância proibida pela Wada, a Agência Mundial Antidoping, e por causa disso, teve que ficar longe dos gramados até que a substância saísse totalmente de seu organismo. A informação de que Marciel pode ser utilizado contra a Chapecoense foi revelada pelo site Meu Timão e confirmado pelo Estado.

O volante passou por exames recentemente e foi constatado que a substância saiu de seu organismo. Assim, ele está livre para voltar a ser utilizado por Carille. Marciel participou de quatro jogos na temporada e ficou no banco de reservas em apenas uma partida do Campeonato Brasileiro.

Em relação a Vilson, o zagueiro está recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo e tem treinado no gramado, com os demais companheiros. Como Balbuena está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Carille terá apenas Pedro Henrique e Léo Santos como zagueiros, por isso pode recorrer ao defensor como uma opção no banco de reservas.

Quanto a Danilo, ele tem treinado bem e a comissão técnica entende que ele já está apto para ser utilizado por alguns minutos. Entretanto, ainda estudam se vão levá-lo para o jogo com a Chape ou ainda lhe dão mais alguns dias de descanso e conta com o meia para o confronto com o Atlético-GO, sábado. O meia não joga há mais de um ano por causa de uma grave lesão na perna.

O time, entretanto, tem alguns desfalques certos. O zagueiro Balbuena está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana fica fora por causa de dores na coxa esquerda e o atacante Pedrinho se recupera de uma cirurgia para a retirada das amígdalas.