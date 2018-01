Corinthians pode ter ingresso mais caro Festa na MSI pela descoberta de Kia Joorabchian de quanto apaixonada é a torcida do Corinthians. A impressionante ida de mais de 31 mil corintianos ao Pacaembu para o jogo com o Paysandu e a lotação esgotada já na terça-feira à tarde para a partida de ontem, contra o Cruzeiro, despertaram a alegria e a cobiça do iraniano. Para arrecadar mais com a paixão dos torcedores, a empresa estuda medidas urgentes: aumentar o preço dos ingressos, levar as partidas contra adversários de fora de São Paulo para o Morumbi ou ainda os dois. Não há ainda definição sobre qual a atitude a tomar, mas Kia já percebeu que essa fonte de renda pode ser aumentada. Vai depender, é lógico, do rendimento do time milionário montado pela MSI. Fazer o Corinthians jogar no Morumbi era o desejo do iraniano desde que chegou ao País. Só que no Paulista e na Copa do Brasil a equipe não se firmou e não despertou o alto grau de interesse da torcida. Kia quer derrubar a idéia de que a arrecadação deixou de ser uma fonte de renda aos clubes. Pelo contrário. Ele ficou impressionado ao ver o São Paulo arrecadando mais de R$ 1 milhão na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Os ingressos eram caros, mas os torcedores foram. Conselheiros corintianos falaram ao empresário que se tratava de uma final, mas Kia acredita que a fórmula pode ser utilizada, não subindo demais os preços dos ingressos. O que o irritou foi saber que milhares de corintianos queriam assistir à partida com o Cruzeiro e não havia mais entradas. Estudos feitos pela MSI garantem que, mesmo pagando o aluguel ao São Paulo pelo uso do Morumbi, o Corinthians ficaria com um bom lucro. Especialistas em arrecadação do clube disseram a representantes da MSI que o melhor horário para os jogos à noite no Morumbi é 20h30. Mais tarde já desestimularia a ida porque não há metrô perto do estádio e o serviço de ônibus é precário - não dá conta da grande torcida. A decisão de Kia deverá sair nos próximos dias.