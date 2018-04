Corinthians pode ter Luizão e Vampeta O empate do Corinthians por 1 a 1 contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, foi considerado pelo técnico Carlos Alberto Parreira um bom começo no Torneio Rio-São Paulo. A situação, na previsão do treinador, poderá melhorar na segunda partida contra o Americano, domingo, provavelmente no Canindé. Para essa partida, o Corinthians poderá contar com o reforços do atacante Luizão e do volante Vampeta. O atacante ficou fora da partida no Maracanã, por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Ele deve começar a treinar amanhã à tarde. Vampeta, contratado do Flamengo, chegou ao Parque São Jorge com quatro quilos acima do peso ideal. Com os treinos durante a semana, o volante acha que estará em condição para enfrentar o Americano. Além de reforçarem o Corinthians, os dois querem provar ao técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, que estarão em condições para participar do amistoso contra a Bolívia, dia 31, em Goiânia, como preparação para a Copa do Mundo. A possível convocação de Luizão é motivo para Parreira reivindicar à diretoria do Corinthians a contratação de um atacante. Pela previsão do treinador, cada convocação de Luizão, desfalcará o time por três dias, sem falar na Copa do Mundo. Há ainda as propostas do exterior para tentar levar Luizão embora. Mas a diretoria não parece muito disposta a tentar a contratação do atacante.