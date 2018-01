Corinthians pode ter reforços nesta 3ª A contratação do atacante Deivid pelo Corinthians deve ser concretizada nesta terça-feira. As negociações com o jogador, que pertence ao Santos e ao Nova Iguaçu (RJ), foram iniciadas no final do Campeonato Paulista e ficaram emperradas por causa da briga jurídica entre os dois clubes, que disputam a propriedade do vínculo do atacante. Outro reforço que pode ser anunciado amanhã é o zagueiro Edu Dracena, do Guarani, que seria trocado, por empréstimo, pelo volante Otacílio. E o volante Vampeta, que foi à Paris negociar com o PSG a sua volta ao futebol brasileiro, disse hoje a amigos que já pertence ao Corinthians.