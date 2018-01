Corinthians pode ter Rodrigo e Moreno O técnico Juninho fez duas experiências hoje no treino coletivo do Corinthians, que está se preparando para o jogo de domingo contra a União Barbarense, em Santa Bárbara D?Oeste. O meia Rodrigo, que já teve a sua situação regularizada na CBF e na FPF, treinou no lugar de Samir, enquanto Moreno entrou no lugar de Julinho na lateral-esquerda. Juninho ainda não confirmou nenhuma das duas alterações. A entrada de Rodrigo é a mais provável, mas ainda não está garantido que será no lugar do meia Samir, que veio do Vitória da Bahia. Como ainda há tempo, o treinador do Corinthians deve fazer outro coletivo e poderá tirar Adrianinho, que é meia-esquerda, a exemplo de Rodrigo. O lateral Julinho veio do Paulista de Jundiaí, mas não foi bem nos dois primeiros jogos do Paulista, contra Sorocaba e Rio Branco. Moreno é um dos juniores lançado o ano passado quando Geninho ainda era o técnico.