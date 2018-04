Corinthians pode ter Vampeta amanhã A negociação entre Corinthians e Flamengo envolvendo os volantes Rogério e Vampeta pode ser concluída amanhã. O clube carioca quer se livrar do volante para aliviar a folha de pagamento. A troca pode ser aceita no Parque São Jorge, mas não da maneira que o Flamengo quer. ?Aceitamos trocar o Rogério pelo Vampeta, mas a negociação independe da dívida de US$ 2,25 milhões que o Flamengo tem com o Corinthians pela venda do Edílson. E mais: não aceitamos colocar o Luís Mário no negócio?, disse hoje à noite o vice-presidente do Corinthians Antônio Roque Citadini.