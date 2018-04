Corinthians pode ter Vampeta hoje O empréstimo do volante Vampeta ao Corinthians deverá ser oficializado nesta sexta-feira ou no máximo amanhã. Quem garante é o vice-presidente de futebol do time de Parque São Jorge Corinthians, Antônio Roque Citadini, que disse na hora do almoço, em entrevista à rádio Jovem Pan, que faltam poucos detalhes para o negócio ser concluído. Segundo Citadini, o volante Rogério não será envolvido na transação, como se comentava. Não se sabe se foi a pedido do Flamengo ou uma decisão do Corinthians. Tudo indica que Vampeta virá para São Paulo emprestado por um ano, em troca de uma dívida de R$ 560 mil que o clube carioca tem com o jogador e que o Corinthians assumiria. Vampeta ficou quatro meses sem receber salários no Flamengo - ele ganhava R$ 140 mil mensais. No Parque São Jorge, o volante receberia o teto do clube - R$ 120 mil - mais a dívida do Flamengo parcelada em 12 vezes. Sobre a possível volta de Marcelinho ao Corinthians, em razão do encontro do jogador com o presidente Alberto Dualib e o próprio Citadini, ontem à tarde na sede da Federação Paulista de Futebol, o vice de futebol deixou claro que nada está decidido. ?Existe uma ação do jogador contra o clube e uma outra do Corinthians contra Marcelinho. Enquanto não houve uma decisão da Justiça, não poderemos discutir se existe ou não possibilidade dele voltar. Além do mais, o encontro de ontem na FPF foi casual, nenhuma outra conversa foi marcada?. Quanto a Luis Mário, que também interessava ao Flamengo na transação com Vampeta, Citadini espera que até segunda-feira ele e o Corinthians se acertem para a renovação de contrato.