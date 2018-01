Corinthians pode trazer Luís Fabiano Nem tudo é notícia ruim no Corinthians. Hoje, o diretor da MSI, Paulo Angioni, disse que o time poderá ter ataque de primeiríssima linha durante o Campeonato Brasileiro. Viria não só Vágner Love, do CSKA, mas também o atacante Luís Fabiano, ex-São Paulo e atualmente no Porto, de Portugal. "O Love é a meta, mas o próprio presidente do clube (Alberto Dualib) mostrou interesse pelo segundo nome, não tenho nem o que dizer", comentou. "Um negócio não anula o outro", garantiu o dirigente. De acordo com ele, a prioridade é resolver o problema do ataque - atualmente composto por Carlos Tevez e Gil -, porém, informou que um meia pode estar para chegar. Seria o terceiro jogador argentino no Parque São Jorge: D´Alessandro, do Wolfsburg, da Alemanha. "É uma indicação do (técnico Daniel) Passarella e, se houver viabilidade financeira, será um reforço." Os times brasileiros têm direito a apenas três atletas estrangeiros entre os titulares. A chegada de D?Alessandro seria possível com a confirmação da desistência da contratação de Javier Mascherano, do River Plate. Recentemente, Passarella declarou não fazer questão da vinda do volante. Paulo Angioni aproveitou para descartar completamente o suposto assédio ao goleiro Marcos, do Palmeiras. "Não existe nenhuma possibilidade de ele vir, nunca se pensou nisso aqui no Corinthians."