Corinthians pode treinar sem torcida As diretorias do Corinthians e da MSI podem fechar o Parque São Jorge para os torcedores. Cerca de 150 torcedores e crianças acompanharam o treinamento desta terça-feira. Além de gritarem, passaram a perturbar os atletas. O primeiro incidente aconteceu com Sebá. O zagueiro estava correndo quando ouviu um torcedor gritar: ?Argentino babaca?. Ele ficou irritado e começou a discutir com o corintiano. Dois seguranças tiraram imediatamente o torcedor do Parque São Jorge. Sebá continuou irritadíssimo. Os atletas demonstram claramente não ter paciência para dar autógrafos aos torcedores e sócios que têm livre acesso ao treinamento. Até porque não há a menor organização. Quando os atletas saem do gramado e passam perto dos torcedores são cercados e têm de ouvir gritos, pedidos de autógrafos, camisas e até dinheiro. O meia Hugo escapou dos torcedores, mas não do calor. Desmaiou durante o treinamento. O susto passou nos vestiários. Os médicos confirmaram que houve a queda de pressão. E poderá atuar no domingo normalmente.