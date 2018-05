Corinthians poderá atuar no Itaquerão até a Olimpíada

Sede de dez jogos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos deste ano, o Itaquerão passará a ser gerenciado pelo Comitê Rio-2016 no início de julho, mas o Corinthians seguirá atuando normalmente em sua casa até a Olimpíada - o que inclui uma eventual disputa da decisão da Copa Libertadores.

As semifinais do torneio continental estão marcadas para julho, após a parada de cerca de um mês para a Copa América do Centenário, que será disputada nos Estados Unidos. Já as finais da Libertadores serão nos dias 20 e 27 de julho. As duas fases, portanto, acontecerão quando a arena da zona leste paulista já estará sob os cuidados do Rio-2016.

Nesta quarta, o comitê confirmou ao Estado que isso não inviabilizará o Corinthians de atuar em seus domínios, tanto para jogos da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, o clube paulista informou as datas previstas para os jogos e atuará normalmente.

Essa política não é vista no Maracanã, estádio que sediará as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada e as finais do torneio de futebol. A arena será assumida pelo Rio-2016 em março.