Corinthians preocupado com julgamento Às 15 horas desta sexta-feira, o Corinthians estará preocupado com as informações que chegarem do Rio de Janeiro. Nesse horário, o advogado João Zanforlim iniciará a defesa de Carlos Alberto e Fábio Costa, que foram denunciados pelo procurador-geral Paulo Schmitt pela confusão generalizada no clássico com o Santos na Vila Belmiro, semana passada. Zanforlim acredita que os jogadores serão absolvidos e terão condições de enfrentar o Paraná, sábado, no Pacaembu. ?O Fábio Costa foi mais pacificador do que agitador. E o Carlos Alberto levou uma rasteira e não reagiu. Além disso, foi claramente xingado (pelo goleiro Saulo)?, ressaltou o advogado. O goleiro do Corinthians foi denunciado no artigo 258 ? assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva ? e pode levar punição por um a dez jogos. Carlos Alberto foi enquadrado no artigo 250 ? praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida. Se condenado, pegará gancho que varia de um a três jogos. No mesmo horário, no bairro do Itaim, o zagueiro Sebá será submetido a uma cirurgia no púbis no Hospital São Luiz. Estará aos cuidados do médico Joaquim Grava. Como o tempo de recuperação desse tipo de operação varia de dois a três meses, o argentino só poderá voltar a jogar em 2006.