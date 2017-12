Corinthians prepara 2º pacote de reforços O Corinthians deve anunciar ainda neste sábado o seu segundo pacote de reforços para 2004. Depois de presentear sua torcida no Natal, com Rincón, Samir, Rodrigo, Adrianinho, Julinho, Dinélson e Rafael Silva, no pacote do Ano Novo estarão o goleiro Fábio Costa; o lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio; e os atacantes Régis Pitbull, ex-Vasco da Gama; Leandrão, do Inter; e Marcelo Ramos, do Sanfrecce (ou ainda Alex Mineiro, do Atlético-PR). As contratações de Fábio Costa e de Régis Pitbull estão fechadas. Gilberto, Leandrão e Marcelo Ramos ficaram de ?bater o martelo? na noite desta sexta-feira. A única incerteza era em relação a Alex Mineiro. O Atlético-PR insiste em querer os direitos federativos de Jô para liberar o seu atacante. Nessas condições, o Corinthians não faz negócio. "Até a meia-noite de hoje nós esperamos fechar o segundo pacote", previa um dos vice-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches. A surpresa, nesta sexta-feira, foi um telefonema de Jorge Machado, empresário do atacante Leandrão, informando que a transferência do jogador para o futebol sul-coreano não deu certo. Machado avisou que Leandrão quer voltar a negociar com o Corinthians - e que ele estava decidido a fechar a sua transferência imediatamente. Leandrão, aliás, esteve muito próximo do Parque São Jorge há duas semanas, antes de surgir a proposta da Coréia do Sul. O Corinthians chegou a acertar com ele e com o Inter, que já tinha liberado o seu atacante em troca do goleiro Doni e do meia Renato. Se o clube gaúcho ainda quiser esses dois jogadores, Leandrão deve amanhecer como jogador do Corinthians. Quanto a Marcelo Ramos, ele deve herdar naturalmente o lugar que deveria ser de Alex-Mineiro se a diretoria do Atlético-PR insistir em querer o menino Jô. A diretoria do Corinthians ficou de fazer uma última tentativa na noite desta sexta. Se não der negócio com Alex Mineiro, Marcelo Ramos será contratado. Outro negócio que vem se arrastando demais é com Gilberto. O lateral-esquerdo do Grêmio foi o primeiro jogador a acertar com o Corinthians. Deveria ter sido apresentado já no primeiro pacote. O que atrasou o negócio foi uma proposta da Europa que seus empresários disseram ter. Para complicar a situação, no meio do caminho, o habeas corpus de seus procuradores, Reinaldo Pitta e Alexandre Martins, foi cassado. Os dois voltaram para a prisão e o Corinthians ficou sem ter com quem negociar. Até a hora em que Gilberto cansou da indefinição e resolveu ligar para o Corinthians, avisando que o clube tinha a sua preferência. Segundo Andrés Sanches, nesta sexta-feira, a contratação de Gilberto estava ?95% certa?.