Corinthians prepara defesa para evitar bola aérea do Goiás

As bolas aéreas são a principal arma do Goiás, o rival do Corinthians no domingo, no Serra Dourada, em confronto direto contra o rebaixamento. Por isso, o técnico Nelsinho Baptista pede o cuidado com todo o time goiano, e não apenas com o veterano Paulo Baier, artilheiro do Goiás, com 12 gols. Nelsinho Baptista mantém a escalação para enfrentar o Goiás Nelsinho diz que futebol está cheio de pedofilia O Corinthians é o 16.º colocado, com 42 pontos, apenas um a mais que os goianos, que encabeçam a zona de rebaixamento. Ou seja, uma derrota pode colocar novamente o time paulista entre os quatro últimos colocados. Nos últimos treinamentos em São Paulo, o treinador corintiano gritou, gesticulou e chamou a atenção de toda sua defesa. Não quer ver novamente falhas de posicionamento, como no jogo diante do Atlético Paranaense, que marcou dois gols de cabeça no empate por 2 a 2, no Pacaembu. "A bola aérea será a chave do jogo. É público e notório que o Paulo Baier tem muita qualidade nessa jogada. E Goiás, quando passa do meio-de-campo, alça bola na área", afirma o treinador. Depois de reclamar publicamente zaga corintiana, Nelsinho disse que dessa vez não será surpreendido. A solução, segundo ele, foi corrigir o posicionamento da equipe. "Tivemos cuidada para definir quem pega quem. Treinamos muito para que cada jogador nosso tenha uma função definida." Quando recuperar a posse de bola, a defesa corintiana está treinada para lançar os garotos Lulinha e Dentinho, que devem puxar os contragolpes. Até o goleiro Felipe recebeu instruções para lançá-los. O Corinthians entrará em campo pelo terceiro jogo consecutivo com a mesma formação, algo raro durante o Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado dois resultados ruins nas últimas partidas (derrota para o Flamengo e empate com o Atlético), Nelsinho acredita que o time melhorou. "Fizemos boas partidas em cinco jogos. Tivemos regularidade, mas está faltando traduzir essa superação em gols. E agora estamos em um momento em que não podemos mais errar. Temos de nos defender e também atacar." Com Lulinha e Dentinho no ataque, ao lado do artilheiro Finazzi, o time ganhou agilidade e movimentação na frente. Mas Nelsinho já ensaia uma mudança na equipe durante o jogo: o atacante boliviano Arce entraria no segundo tempo no lugar do lateral-direito Iran. Dessa forma, um dos três zagueiros faria a função de lateral-direito e o time jogaria no 4-4-2. Foi Arce que fez o cruzamento para Finazzi empatar a partida contra o Atlético-PR, já nos acréscimos. "Posso garantir que estamos bem treinados e prontos para ganhar do Goiás", acredita Nelsinho.