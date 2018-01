Corinthians prepara festa no Itaquerão contra o Joinville

No primeiro jogo do Corinthians às 11h no Campeonato Brasileiro, a festa está preparada para que a equipe confirme o favoritismo diante do Joinville e possa respirar mais aliviada na ponta da tabela. Os ingressos estão esgotados desde quarta-feira e a expectativa é de recorde de público no Itaquerão, com mais de 41 mil pagantes. Antes de a bola rolar, às 9h30, haverá ainda show do Grupo Sambô para celebrar parceria feita entre o clube e uma empresa de música online por assinatura na sexta-feira.

Apesar do clima de festa nas arquibancadas, o Corinthians entra em campo pressionado. Após dois empates seguidos, o time viu a diferença para o Atlético-MG, segundo colocado, cair de sete para três pontos. Em caso de derrota no Itaquerão e se o Atlético-MG vencer o Cruzeiro, o Corinthians perde a liderança por causa do numero de vitórias.

O favoritismo é todo da equipe de Tite. Além de o Joinville estar na zona do rebaixamento – é o penúltimo colocado –, a equipe catarinense chega desgastada fisicamente. O time teve a sua partida contra a Chapecoense adiada de quarta para quinta-feira por problemas no voo do adversário e, por isso, o intervalo até o confronto de deste domingo é de apenas 60 horas. Já o Corinthians, além de não precisar viajar, teve um descanso de 83 horas entre o fim do jogo com o Grêmio, na quarta-feira, e o início da partida desta manhã.

Outro ponto que anima a torcida é o fato de Tite contar com quatro reforços neste domingo: o volante Elias, os laterais Fagner e Uendel e o zagueiro Gil. O retorno mais comemorado é o de Elias, que estava com a seleção brasileira e desfalcou o time nas últimas três rodadas.

Antes de viajar para os Estados Unidos, o volante vivia grande fase e era um dos destaques da boa campanha da equipe. A mecânica do time depende do bom entendimento dele com Jadson e Renato Augusto. Peça fundamental na marcação no meio de campo, Elias também tem boa percepção de espaços no ataque e costuma aparecer bem na área. Assim, já marcou quatro gols no campeonato.

Não à toa, a preocupação de Tite era como a equipe iria se comportar no período em que Elias ficaria na seleção. O Corinthians conseguiu suportar a perseguição do Atlético-MG, mas perdeu fôlego. Com o volante de volta, o objetivo agora é tentar desgarrar novamente do segundo colocado.

O Corinthians está invicto desde a 8.ª rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. Já são 16 jogos sem derrotas. No Itaquerão, a equipe havia enfileirado nove vitórias seguidas até o empate com o Grêmio na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Rildo (Malcom) e Vagner Love. Técnico: Tite

JOINVILLE

Agenor; Mario Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Edson Ratinho, Marcelinho Paraíba e Edigar Junio; Kempes. Técnico: PC Gusmão

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Itaquerão

Horário: 11h

Transmissão: Pay-per-view