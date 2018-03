Corinthians prepara nova intertemporada Depois de três vitórias consecutivas, o Corinthians parte, segunda-feira, para uma semana de intertemporada em "um local iluminado" em Águas de Lindóia, no Hotel Oscar Inn, a 170 quilômetros da capital paulista. "Era a fazenda do meu avô e joguei muita bola por lá. Não existiam os campos que existem hoje, mas talvez as energias da região tenham me ajudado", diz Oscar Bernardi, ex-zagueiro da seleção brasileira nas Copas de 1978, 82 e 86 e proprietário do empreendimento onde a delegação ficará hospedada até dia 11 de junho, um dia antes do confronto com o Flamengo, em Mogi Mirim. A energia talvez seja boa mesmo. No fim de março, o desacreditado Botafogo, que mal havia saído da pífia campanha no Campeonato Carioca, esteve concentrado cerca de dez dias no hotel. "Não sou supersticioso, mas espero que as dependências e a localização possam ter ajudado", comentou Oscar. São três campos com dimensões oficiais, sala de musculação, vestiários e toda a estrutura para um grande time, garante o ex-zagueiro, hoje com 49 anos. O Oscar Inn existe há um ano e meio e recebeu clubes até de fora do País. "Esses dias tinha um time polonês treinando aqui", contou. A intertemporada está nos planos da diretoria desde o início do ano. O técnico Márcio Bittencourt, elogiado por todos, após os três sucessos seguidos, no Campeonato Brasileiro, quer aproveitar o período para aprimorar o preparo físico dos atletas. Sombra e água fresca? Nem pensar. De acordo com o técnico, alguns jogadores carecem de treinamentos e a intertemporada é uma ótima oportunidade para dar ritmo a seus comandados. Os atletas não se cansam de falar bem de Márcio. "Com ele, ficou mais fácil a comunicação", disse Fábio Costa, alfinetando o antigo treinador e responsável por seu afastamento, o argentino Daniel Passarella. Com relação às contratações, nenhuma novidade. Kia Joorabchian permanece na Europa tentando contratar algum atacante. Liedson e Vágner Love continuam sendo as prioridades. O primeiro está de férias na Bahia e o segundo deve chegar ao Brasil entre amanhã e depois. Ambos já acertaram verbalmente com Kia, mas o iraniano não chegou a um acordo com Sporting e CSKA, seus respectivos clubes. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, está na Argentina para o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, que ocorre amanhã em Buenos Aires.