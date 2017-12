Corinthians: pressa de entrar em férias Ansiedade, angústia, uma vontade inexplicável de que o jogo comece o mais rápido possível. Ou melhor, que acabe logo. Como se vê, vários sentimentos dominam o ambiente do Corinthians para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Seria indícios de uma final de campeonato? Que nada! É vontade de entrar de férias mesmo. Depois de um segundo semestre ruim, com o rendimento do time despencando se comparado ao daquele que foi campeão paulista no início do ano, os corintianos chegaram às últimas rodadas do Brasileiro sem nenhuma ambição. Esta tarde, por exemplo, ficarão relegados ao papel de coadjuvantes. O protagonista, quem diria, é mesmo o capenga Grêmio, que luta para não ser rebaixado para a Segunda Divisão. Aliás, os jogadores paulistas ensaiaram discurso para tentar "temperar" o jogo. "O negócio é dar um empurrãozinho no Grêmio", afirmou o atacante Fumagalli, que será titular no lugar do contundido Gil. Aliás, Fumagalli é um caso à parte nesse jogo. Dado como presença certa na lista de dispensas do clube, o jogador, escalado na última hora, não economizou nas palavras. "Minha chance está chegando muito tarde", lamentou. "Mas vou fazer de tudo para jogar bem deixar a comissão técnica e a diretoria constrangida", afirmou, em relação à suposta dispensa.