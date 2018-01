Corinthians pretende ?ganhar no grito? Ganhar no grito. E literalmente! Se depender dos jogadores do Corinthians, os torcedores que se dispuserem a ir ao Maracanã na noite desta quarta-feira vão ouvir muito mais do que aplausos, vaias e xingamentos. Caso técnica e tática não sejam suficientes para vencer, os corintianos querem atropelar o Fluminense na garganta mesmo. E dois são os responsáveis pela coordenação da barulheira: o capitão Rogério, no meio-campo, e o técnico Juninho no banco de reservas. O silêncio, a falta de diálogo entre os jogadores dentro e fora do campo foi um dos principais problemas apontados para justificar o mau rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro (o Corinthians é o 11º colocado com 52 pontos). Assim, Juninho, que se considera um ?falador como qualquer pessoa que nasceu em Olímpia? conta com o apoio de Rogério para mudar tal comportamento. Foi assim na vitória contra a Ponte Preta e a idéia será mantida diante do tricolor carioca, que passa por situação constrangedora na competição. Com apenas 38 pontos, amarga a 23ª posição e luta para não ser rebaixado. ?Quando eu estava naquela fase de recuperação, percebia que as pessoas não falavam, não conversavam nada. Então entrei no time e deixei claro que iria berrar muito, que eles (jogadores) se cansariam de me ouvir. E acho que melhorou bastante?, explicou o capitão corintiano, que continuará atuando como meia. Juninho não comenta com detalhes, mas uma de suas conclusões é de que, sem comunicação no campo, fica difícil se organizar. Portanto, deslocar Rogério da lateral-direita para a armação das jogadas não é simples questão tática. O técnico corintiano aposta que a liderança do capitão sobre os demais jogadores, aliada a característica de falar bastante, seja o antídoto para a apatia que o time demonstrava até a derrota para o São Paulo. ?Contra a Ponte (vitória por 3 a 0) já vimos um comportamento diferente. É bom sentir que umestá ajudando outro dentro do campo?, observou o treinador. A equipe que inicia a partida no Maracanã é a mesma do começo do jogo contra a Ponte, domingo passado. Coelho continua na lateral-direita e o meio-de-campo contará com três volantes - Fabinho, Rogério e Fabrício. Jamelli completa o setor. Jô e Gil formarão a dupla de ataque.