Corinthians prioriza Copa do Brasil

SÃO PAULO - A diretoria e a comissão técnica do Corinthians têm duas certezas após a conquista do título Paulista. A primeira: só Paulinho é negociável - a ideia é manter todos os outros jogadores. A segunda: o objetivo no segundo semestre é conquistar a Copa do Brasil - como o time já entrará na competição nas oitavas de final, precisaria de apenas oito jogos para garantir a volta à Libertadores.

Esses dois assuntos já foram discutidos antes da final contra o Santos. Também ficou definido que depois da quinta rodada do Brasileirão, quando o campeonato será interrompido para a disputa da Copa das Confederações, o elenco terá uma semana de folga. Depois, o time todo retomará os treinos numa intertemporada no CT Joaquim Grava até o recomeço da competição.

Por ora, os reforços contratados são o goleiro Walter, que veio do Barbarense e deve assumir a reserva de Cássio, e o volante Maldonado. Ibson, de saída do Flamengo, está perto de ser contratado. "Queremos qualificar o elenco", disse o gerente de futebol Edu Gaspar. O clube procura um lateral-esquerdo.

Paulinho, principal jogador do elenco, é pretendido por três clubes: Inter de Milão, Shakhtar Donetsk e também Monaco, como revelou o Estado no último domingo. Será o próprio jogador quem decidirá sua saída, disse Edu. "Já estamos segurando o Paulinho há bastante tempo, cobrindo propostas. Vamos respeitar a vontade do atleta. Mas ainda não recebemos nenhuma proposta oficial por ele."

A partir da semana que vem, quando Paulinho se apresentar à seleção brasileira, virão as propostas oficiais por ele. Sábado, na estreia no Brasileirão contra o Botafogo, pode ser seu último jogo pelo Corinthians.

Edu admite sondagens a outros jogadores, como Romarinho e Edenílson, mas disse que o presidente Mário Gobbi não pretende perdê-los. Ambos devem se reunir com a diretoria e receber um aumento salarial. Edenílson, por exemplo, é visto como sucessor do veterano Alessandro, que tem contrato até dezembro e pode se aposentar ao final da temporada. Ralf também foi alvo de sondagens de clubes do exterior, mas deve continuar pelo menos até o término do Brasileirão.

Além de Paulinho, que está muito valorizado, a diretoria só vai abrir mão de jogadores que já passaram do seu auge no clube - como o goleiro Júlio César e até o zagueiro Chicão. Jorge Henrique, afastado por indisciplina, é moeda de troca na busca por reforços.

A definição de que a Copa do Brasil é a prioridade se dá pela fórmula de disputa do torneio, e porque é mais fácil vencê-la do que o longo e mais disputado Brasileiro, com 38 rodadas - embora o Corinthians vá começar o Brasileirão sem o foco na disputa da Taça Libertadores, diferentemente do que aconteceu em 2012 - quando para ser campeão da América o time deixou o começo da competição nacional de lado.

RIVALIDADE

Outro torneio também alçado como "prioridade" é a Recopa Sul-Americana, o confronto entre o campeão da Libertadores (2012) com o da Sul-Americana (2012). Não pelo título em si, mas pela rivalidade com o São Paulo.

Quanto à permanência de Tite, o treinador disse após o título de domingo que continua no clube até o fim de seu contrato, em dezembro. A diretoria vai tentar convencê-lo a renovar, algo pouco provável de ocorrer mesmo com a unanimidade em torno de Tite.

Para conquistar a Copa do Brasil e fazer um bom papel no Brasileiro, o técnico conta com o retorno de Renato Augusto, que estava muito bem até se machucar (sofreu uma grave contusão muscular no Paulistão). Além disso, espera-se que Alexandre Pato vire protagonista.

É possível que ele comece o Brasileirão com mais chances porque agora Tite tem tempo para remontar a equipe e, quem sabe, escalar Pato, Guerrero e Emerson juntos.