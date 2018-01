Corinthians: problemas com reforços Depois de demorar semanas até anunciar os reforços para este segundo semestre, o Corinthians pode ter problemas para confirmar as contratações do goleiro Doni, do meia Luciano e do atacante Leandro - todos do Botafogo-SP. Os jogadores foram apresentados hoje, no começo da tarde, no Parque São Jorge mas as transferências ainda correm risco. O empresário Oliveira Junior, procurador dos atletas, ameaça entrar na Justiça contra a negociação. Alega que seu direito de participar do negócio não foi respeitado. ?Foi uma negociação direta, entre as diretorias do Corinthians e do Botafogo. Não vejo nada de ilegal ou irregular nisso?, disse o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini. ?Qualquer um, porém, pode entrar na Justiça pelo motivo que quiser?, acrescentou ele. O técnico Wanderley Luxemburgo também não se mostrou preocupado com a possibilidade de perder os reforços. ?O procurador não é problema do Corinthians?, afirmou. ?Só acho que deveria haver bom senso, porque não se pode atrapalhar a carreira dos jogadores?, argumentou. O treinador confirmou que o atacante Ewerthon está sendo negociado com o futebol europeu. ?Existe uma negociação, mas ainda não há nada certo?, afirmou. Ewerthon, que está com a seleção na Colômbia, pode estar se transferindo para o Bétis, da Espanha, por cerca de US$ 10 milhões.