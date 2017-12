Corinthians promete contratar mais quatro reforços

A diretoria do Corinthians promete contratar nos próximos dias mais quatro jogadores: dois meias, um atacante e um volante. Por enquanto, já chegaram o zagueiro Vilson, os meias Alan Mineiro e Marlone e o goleiro Douglas. O lateral-esquerdo Moisés, que foi contratado no ano passado e estava emprestado para o Bragantino, retornou ao clube.

O Corinthians negocia com o volante Willians, do Cruzeiro. "Ele é alguns dos nomes que estamos olhando no mercado, mas não há nada avançado", admitiu o diretor adjunto de Futebol, Eduardo Ferreira.

A chegada de reforços não depende do dinheiro que o clube arrecadará com uma possível venda de Pato. Com a saída de Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love, o Corinthians receberá cerca de R$ 30 milhões.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não depende (da venda de Pato), já olhamos o mercado, que está complicado tanto da parte técnica como financeira. Não está fácil pelo valor do euro e do dólar. Estamos contratando e nos próximos dias vamos anunciar mais nomes", disse Ferreira.

Nos próximos dias, o Corinthians deve anunciar a contratação do atacante Guilherme, ex-Atlético-MG. O jogador está atualmente no Antalyaspor, da Turquia. "Está bem encaminhado, não está 100%. Faltam alguns ajustes e nos próximos dias vamos assinar o contrato", disse Ferreira.