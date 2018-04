Corinthians promete doar leite para vítimas do Haiti

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que irá doar, por meio de um dos seus patrocinadores, caixas de leite para vítimas do terremoto que causou mortes e destruição no Haiti. A iniciativa estará diretamente ligada aos dois próximos confrontos da equipe no Campeonato Paulista.

O Corinthians enfrenta o Mirassol, nesta quarta-feira, e depois vai encarar o Palmeiras, no próximo domingo, em dois confrontos que serão realizados no Pacaembu. O clube informou que, para cada torcedor que for a uma das duas partidas, a Batavo irá doar uma caixa de leite.

Em nota, o Corinthians afirmou que a Defesa Civil do Haiti informou que o leite em caixa é "uma das principais necessidades da população haitiana no momento".

Além do time do Parque São Jorge, outros clubes brasileiros aderiram à campanha de ajuda ao povo haitiano. O Atlético-PR, por exemplo, publicou nota em seu site oficial, nesta terça-feira, lembrando que irá arrecadar donativos até sábado, quando a equipe enfrentará o Corinthians-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense.