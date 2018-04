Corinthians promete pagar parte dos atrasados nesta quinta

Antes do jogo do Guaraní, pela Copa Libertadores, o Corinthians informou aos jogadores que parte dos direitos de imagem atrasados deve ser paga nesta quinta-feira. A diretoria clube conseguiu uma pré-aprovação de empréstimo. O diretor financeiro do clube, Emerson Piovezan, afirmou que a negociação foi feita nesta quarta-feira com um banco. "Conseguimos uma pré-aprovação de empréstimo", disse o dirigente.

Seis jogadores do elenco têm direitos de imagem atrasados. Outros têm premiações atrasados. O montante já chega a quase R$ 20 milhões. No entanto, o empréstimo negociado cobre apenas cerca de 40% desse valor. Ou seja: os jogadores não terão todos seus débitos quitados até esta quinta-feira. O montante pago a cada atleta será analisado caso a caso.

Até Alexandre Pato, que está no São Paulo, tem direitos de imagem a receber. Mas a prioridade da diretoria é pagar primeiro os atletas do elenco. Entre eles estão Guerrero, Elias, Renato Augusto - os três serão titulares no jogo decisivo contra o Guaraní pela Libertadores.