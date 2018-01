Corinthians promove dois juniores Enquanto os substitutos de Lucas e Vampeta não chegam, o teçnico Geninho resolveu promover para o grupo principal do Corinthians duas revelações dos juniores: o volante Wendell e atacante Wilson, ambos de 18 anos. Wendell tem no currículo várias passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base. A última foi pela Sub-20, categoria pela qual disputou o sul-americano do Equador. Wilson é um centroavante rápido que chegou do Mogi Mirim no final de 2002 e também se destacou nos juniores. "Nada mais justo do que promover quem se destacou nos juniores, mas isso não significa que eles serão os substitutos do Lucas e do Vampeta", diz o técnico.