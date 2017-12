Corinthians promove quatro jogadores da Copinha

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira que vai integrar ao time profissional quatro jogadores que participaram da campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior. Os escolhidos foram: Matheus Pereira, Gabriel Vasconcelos, Claudinho e Maycon.

Os quatro jogadores já participarão do treino desta quinta feira, marcado para 16h30, no CT do Parque Ecológico. Apenas Maycon ainda não havia treinado entre os profissionais. Matheus Pereira, Gabriel Vasconcelos, Claudinho já havia sido promovidos para o time principal no ano passado, mas acabaram "rebaixados" para disputar a Copinha.

Matheus Pereira, visto no Parque São Jorge como um dos jogadores mais talentosos da sua geração, ficou marcado por tentar uma "cavadinha" na decisão por pênaltis contra o Flamengo e mandar a bola por cima do gol. O erro irritou a diretoria e o ex-lateral Alessandro, hoje coordenador técnico do clube, destacou que o histórico de "cavadinhas" no Corinthians não é bom, lembrando o pênalti perdido por Pato diante do Grêmio na Copa do Brasil de 2013.

Ainda não está definido se Matheus Pereira, Gabriel Vasconcelos, Claudinho e Maycon serão incluídos na lista de 28 jogadores inscritos no Campeonato Paulista. A relação deverá ser divulgada apenas na sexta-feira à tarde. O Corinthians estreia no domingo, contra o XV de Piracicaba, no Itaquerão.