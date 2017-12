Corinthians: público será de 50 mil Os torcedores do Corinthians deverão lotar o Estádio Eduardo José Farah, amanhã à noite, em Presidente Prudente, repetindo o sucesso da primeira partida pelas semifinais da Copa do Brasil, domingo, em São José do Rio Preto, na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0. Dos 42 mil torcedores pagantes no Estádio Benedito Teixeira, cerca de 90% eram corintianos. Esta noite a expectativa é que a torcida do campeão paulista fique com a maioria dos 50 mil ingressos. A Ponte Preta deverá ocupar um setor do estádio para dez mil lugares. Os ingressos estão sendo vendidos em 23 postos na cidade e devem se esgotar até o fim da tarde de amanhã. A presença do Corinthians em Presidente Prudente causou tanta agitação na cidade que a prefeitura tentou tirar proveito. A Secretaria Municipal de Esportes pretendia cobrar R$ 1,00 dos torcedores para assistirem ao treino hoje à tarde, além de doar um agasalho para as pessoas carentes do município. A atitude do secretário municipal de Esportes de Presidente Prudente, Adolfo Padilha, irritou o técnico Wanderley Luxemburgo, que não permitiu a cobrança de ingressos no treino. "Isso não admito. Concordo com a doação de agasalho ou um quilo de alimento. Mas cobrar dinheiro no treino não aprovo", afirmou Luxemburgo. A reação do técnico do Corinthians não agradou Padilha, que imediatamente reclamou pelo fato de o treinador ter marcado inicialmente o treino para às 19 horas. Isso obrigaria, segundo Padilha, o uso dos geradores e o gasto de combustível. Para evitar problemas, o treino foi antecipado para às 18 horas, sob a alegação que os geradores precisavam de pequenos reparos para deixá-los prontos para o jogo. Serão cinco geradores alugados, com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), que está organizando a partida, apesar de o mando ser do Corinthians. Três serão utilizados, e dois ficarão como reservas. O consumo previsto de combustível será de 1.500 litros de diesel. O valor do aluguel dos geradores não foi divulgado. Assim como ocorreu em São José do Rio Preto, Luxemburgo acha importante o Corinthians contar com o apoio maciço dos torcedores. Mas ele disse hoje que se o time confirmar a classificação para a final da Copa do Brasil vai preferir que o Corinthians mande seu jogo no Morumbi. "Não sou eu quem decide isso. Eu cumpro ordens, mas se for para escolher, quero uma partida na capital", afirmou o treinador.