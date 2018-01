Corinthians pune quem receber cartão O técnico Wanderley Luxemburgo começou hoje no Corinthians a caça aos cartões amarelo e vermelho dos seus jogadores. Inconformado com as quatro expulsões em três jogos (Marcelinho, Scheidt, André Luís e Fábio Luciano) que ele dirigiu a equipe, o treinador anunciou que os jogadores expulsos ou que levarem cartão amarelo serão punidos pela diretoria. Para o caso de expulsão, a multa deverá em torno de 20% do seu salário. O meia Marcelinho foi quem abriu a lista das punições administrativas do clube pela sua expulsão na partida contra o Fluminense, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador foi multado em cerca de 20% do seu salário. O jogador recebe cerca de R$ 120 mil por mês. Posteriormente, na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, Sheidt foi expulso. Na derrota para Matonense, domingo, em Matão, André Luís e Fábio Luciano prejudicaram o time, na opinião do treinador, com suas expulsões. "Não quero saber se eles vão gostar ou não. Isso não pode acontecer, porque tem prejudicado sensivelmente a equipe. Contra o Fluminense, Marcelinho foi expulso com três minutos de jogo, e já levou sua punição. Contra a Matonense, o time poderia até virar o resultado no segundo tempo, mas com as duas expulsões, ficou difícil", lamentou o treinador, que em Matão não pode contar com Ricardinho, João Carlos e Scheidt, que estavam suspensos. "Em 98, como treinador, fui expulso do banco e eu mesmo me puni, pagando a multa." O treinador também vai agir com rigor contra os cartões amarelos. O time tem 10 jogadores pendurados. "O regulamento do campeonato suspende com uma partida, o atleta que levar dois cartões seguidos. ?Portanto, temos de olhar melhor essa situação para evitar que o time sofra desfalques, por causa também dos amarelos." Luxemburgo disse ainda que os cartões amarelos levados numa partida, de forma inadequada, tem ocasionado a expulsão imediata do jogador. "Não quero fazer disso, uma regra, do tipo quem levou o vermelho ou o amarelo será punido. Vamos analisar de que forma o jogador foi punido pelo árbitro. Se eu entender que o jogador forçou a situação, provocou sua advertência ou expulsão é claro que ele será punido pelo clube." Por causa das suspensões, o técnico terá de fazer mudanças na equipe. Marcelinho, suspenso com dois cartões amarelos, ficará de fora sábado contra o São Caetano. Além dele, Fábio Luciano e André Luís terão de cumprir suspensão automática. O treinador poderá contar com a volta de Ricardinho, João Carlos e Scheidt. O técnico disse que não sabe ainda como montar a equipe para o jogo contra o São Caetano. Ele pode escalar três atacantes, porque entende que do time precisa dos três pontos. O volante Rincón ainda não saiu da pauta de reforços do Corinthians. O vice-presidente do clube, Antonio Roque Citadini, disse que continua aguardando uma resposta do jogador para tentar acertar sua contratação. O prazo para novas inscrições no Paulista vai até 8 de março. "Mas se pode fazer trocas", disse o dirigente.