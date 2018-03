Corinthians punido com 3 jogos e multa O Corinthians foi punido pelo Superior Tirbunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira com a perda do mando de três partidas no Campeonato Brasileiro devido aos incidentes com torcedores no clássico contra o São Paulo (derrota por 5 a 1, dia 8/5), mais uma multa de R$ 150 mil. Assim, o time terá que escolher outro estádio e jogará sem a presença de torcedores nas partidas diante de Flamengo (12/6), Fluminense (26/6) e o clássico contra o Palmeiras (10/7). A punição não vale para o jogo contra o Figueirense, neste final de semana (22/5), porque já estão sendo vendidos ingressos para a partida, que será disputada no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). O estádio que mandará as partidas do Corinthians durante a punição ainda não está definido, mas os dirigentes do time sabem que não poderão escolher o Pacaembu - está interditado. Canindé, Morumbi, Fazendinha e Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) são as opções.