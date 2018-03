Corinthians quase escala jogador suspenso para jogo da Copa do Brasil

Um motivo inusitado faz com que o Corinthians tenha um desfalque na partida desta quarta-feira. O clube escapou de sofrer uma punição pesada da Confederação Brasileira de Futebol por escalar irregularmente um jogador, que poderia ser até a exclusão da competição. O lateral-esquerdo Moisés precisa cumprir suspensão por punição recebido quando ele defendia o Bahia, algo que o clube desconhecia ou não se lembrava. Tanto que o atleta estava escalado como titular para a partida desta quarta-feira, contra o Caldense. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estado.

Moisés pegou dois jogos de suspensão quando atuava pelo Bahia, no ano passado, e só cumpriu um. Como não cabe mais recurso, ele terá que se ausentar da partida, caso contrário, o Corinthians pode ser punido.

Coincidentemente, Moisés é o único jogador do atual elenco que não tem um substituto imediato neste momento. A outra opção na lateral-esquerda é Guilherme Arana, mas ele está com a seleção brasileira sub-20. A tendência é que o técnico Fábio Carille aposte no volante Marciel para iniciar a partida.