Corinthians quebra sequência do Goiás Ninguém comemorou mais a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, neste domingo, no Pacaembu, do que o técnico corintiano Juninho Fonseca. Afinal, em apenas uma partida o recém-efetivado treinador quebrou série incômoda de quatro derrotas consecutivas, afastou princípio de pressões que o cercaram durante a semana e, pela primeira vez, saiu com a certeza de que o resultado pôde ser creditado ao seu trabalho. E só de birra, interrompeu seqüência do adversário, que vinha de seis vitórias. Desde o dia em que assumiu o comando, Juninho nunca escondeu que sua primeira preocupação é estabilizar a defesa. Não se cansa de chamar de "chique" o sistema defensivo do São Caetano, com média inferior a um gol sofrido por jogo. E neste domingo, finalmente, conseguiu observar os jogadores praticando aquilo que prega nos treinamentos. Com bom posicionamento na saída de bola e sobre os perigosos Dimba e Araújo, os corintianos anularam os goianos no primeiro tempo. Já no segundo afrouxaram e tiveram de contar com a incompetência do adversário nas finalizações para não sofrer a virada. Jamelli ainda desperdiçou um pênalti. Mas foi bem-feito, uma vez que a marcação do juiz carioca Sérgio Nascimento foi incorreta. E tempo para continuar corrigindo os problemas não vai faltar. Por causa dos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, o Campeonato Brasileiro só voltará a ser disputado no dia 22, sábado. O Corinthians, que chegou a 55 pontos e subiu para a 14ª posição, volta a jogar no domingo, às 18 horas, em Campinas, contra o Guarani. O amistoso do Corinthians que o Ministério dos Esportes pretendia realizar nesse período em Cuba não deve acontecer. Os dois governos tentam encontrar empresa que banque as despesas de viagem. Por enquanto, não conseguiram.