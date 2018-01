Corinthians quer achar a paz em Miami A direção do Corinthians negocia em sigilo com a Nike, fornecedora de material esportivo, não só a pré-temporada, mas também a participação do clube em uma espécie de torneio quadrangular, que vai ser realizado em Miami, onde a empresa mantém um centro de excelência esportiva, em janeiro de 2004. Vão integrar o projeto times do continente que vestem a marca. Além do Corinthians, estão "escalados" Flamengo, Boca Juniors (Argentina) e a quarta vaga seria completada pelo chileno Universidad Catolica ou o mexicano América. Os corintianos querem que a multinacional americana participe mais ativamente do cotidiano da equipe. Não necessariamente na contratação de atletas, mas em iniciativas de marketing e divulgação da marca. Detalhe: esse trabalho, chamado de "extra" ou "plus", foi um dos pontos que pesaram a favor da Nike no fim de 2002, quando o Corinthians abriu concorrência para o fornecimento de material esportivo. Os cartolas não admitem que a empresa, com sua força de mercado, restrinja-se unicamente a abastecer o futebol com uniformes. Além disso, toda ajuda é bem-vinda em um momento de turbulência interna e externa. Por isso, fazer pré-temporada fora do País seria a oportunidade de juntar o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que deixaria o grupo longe das confusões do clube e da pressão dos torcedores, colocaria à disposição dos atletas e da comissão técnica estrutura avançada de preparação. Divulgação - O projeto de levar equipes de futebol para os Estados Unidos na fase de pré-temporada não chega a ser novidade. A idéia é baseada no planejamento do Barcelona e da Inter de Milão, também patrocinadas pelos americanos. Na metade deste ano, os dois clubes europeus realizaram a preparação nos Estados Unidos. Além dos treinos, fizeram partidas amistosas para divulgar a modalidade e suas respectivas marcas. O Barcelona, por exemplo, explorou o fato de ter acabado de contratar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, destaque do time espanhol na excursão. Sem condições financeiras para contar em seus elencos com estrelas do futebol internacional, Corinthians, Flamengo e Boca Juniors seriam garotos-propaganda não só de suas marcas, mas sim do futebol sul-americano. A proposta seria explorar a origem das equipes como principal atrativo, já que Brasil e Argentina são considerados os maiores "celeiros" de jogadores de todo o planeta. Atraso - A diretoria corintiana foi notificada nos últimos dias pela própria Nike de que a camisa alvinegra passará a ser vendida nas principais lojas da marca em todo mundo. O modelo número 1 (branco) será a carro-chefe. A Agência Estado procurou os responsáveis pela distribuição e logística da empresa, mas não conseguiu contato.