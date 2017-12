Corinthians quer agora a Sul-Americana A derrota para o Inter, que deixou o time 10 pontos atrás do quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mudou os objetivos do Corinthians. Embora matematicamente ainda haja alguma esperança de ficar com uma das vagas na Libertadores, o foco principal, agora, é a Copa Sulamericana. E, mesmo assim, ninguém assume abertamente porque esse objetivo também vai depender de bons resultados. Tite acha a Sulamericana importante. "É um torneio com jogos internacionais, como se fosse uma mini-Libertadores". Porém, boa parte de seus jogadores não pensa assim. "Para quem pensava na Libertadores, a Sulamericana serve como prêmio de consolação". Já o zagueiro Anderson sugere cautela. "Precisamos ser realistas. Estamos em oitavo lugar há muito tempo mas ainda teremos de confirmar essa posição com bons resultados na reta final da competição". Mesmo vendo na Sulamericana uma competição interessante, na visão de Tite, o time terá de se esforçar para terminar o ano na melhor colocação possível, sem levar em consideração esta ou aquela prioridade. "Vamos procurar valorizar toda a campanha de recuperação que a equipe teve na competição, além de consolidar a vaga para a Copa Sulamericana. Se não der para chegar em quarto, que seja em quinto", sintetizou o treinador. A intenção de Tite, na reapresentação do elenco, hoje, no Parque São Jorge, foi preservar a autoestima dos jogadores. Claramente o técnico estava preocupado em aliviar a pressão sobre a equipe. Tanto é que passou a maior parte da manhã destacando o poder de reação do Corinthians. "Essa é a nossa motivação. A reação de um time jovem, que precisou ser reformulado no meio do Campeonato Brasileiro. E não é pouco. Basta perguntar para as equipes que ainda lutam para fugir da zona de rebaixamento para saber o que isso significa". Apesar dos elogios, o treinador não teve como deixar de reconhecer o desastre que foi o time no Beira-Rio, diante do Internacional. Foi o pior desempenho do Corinthians nos 33 jogos sob o seu comando. "Não vou ser hipócrita. O time todo foi mal. Foi uma partida acidentada, mas já alertei para que essa situação pare por aí". Na coletiva de hoje, ele fez questão até de não buscar desculpas, como os problemas causados pela parceria com o MSI. Nos dias que antecederam ao jogo contra o Inter, Kia Joorabchian, presidente da MSI, divulgou o interesse por Robinho e por Vanderlei Luxemburgo. E ainda confirmou ter feito uma proposta - por escrito - de U$ 18 milhões pelo argentino Carlos Tevez, do Boca Juniors. "É difícil saber se isso atrapalhou. Para mim, seria até uma muleta falar que a culpa pela derrota estaria ligada à expectativa com relação ao desenrolar do caso. Mas acho que não interferiu no foco do grupo", assinalou. O técnico informou ainda que o período de experiências acabou. Sábado, contra o Fluminense, no Pacaembu, ele vai definir o time titular do Corinthians, que deve ser mantido nos seis jogos restantes do Campeonato Brasileiro. No Parque São Jorge, ninguém confirma a informação de que o iraniano Kia Joorabchian estaria em Buenos Aires, contratando Carlos Tevez. "Estive o dia todo no Tribunal (TCE) e não ouvi nada. Mas, pelo que sei, o Tevez já declarou que quer jogar na Europa", afirma o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini.