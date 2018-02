Corinthians quer Amoroso de graça O atacante Amoroso, 30 anos, está livre na praça, totalmente recuperado de uma contusão e propenso a voltar a jogar no Brasil. O Corinthians sabe disso e já procurou o jogador, que está de férias em Campinas desde que se desvinculou do Borussia Dortmund, da Alemanha, há alguns meses. Paulo Angioni, diretor de Futebol do Corinthians, tem conversado diariamente com Nivaldo Baldo, amigo e fisioterapeuta de Amoroso. É Baldo quem tem representado o jogador no Brasil. O desfecho da negociação de Amoroso com o Corinthians, porém, não depende de Baldo, mas sim da empresa Brasilinvest. "Eles estão atrás de um investidor que esteja interessado em bancar os salários do Amoroso no Corinthians", esclarece Baldo. Angioni também admite que a única forma de contratar Amoroso é com a ajuda de um patrocinador (Pepsi, Kolumbus e Nike, atuais parceiros do clube, não querem investir mais do que já investem). Com os pés no chão, o cartola não quer iludir a torcida. Diz que a negociação é difícil. E lembra também que o atacante não faz uma partida oficial há mais de oito meses. "Amoroso é um grande jogador, mas está em uma inatividade longa. Mas não tendo custo para o Corinthians, não terá qualquer problema (para um acerto)", diz Angioni. Segundo Baldo, Amoroso não tem pressa em definir seu futuro. "Ele sabe que tem mercado na Europa e que as negociações lá podem ser fechadas até agosto". Celtic (ESC), Bolton (ING) e Charlton (ING) são alguns dos interessados. Baldo admitiu ainda que conversou com pessoas ligadas ao Palmeiras. "Mas é com o Corinthians que o negócio está mais forte". O fisioterapeuta garante que Amoroso está recuperado da lesão no menisco que teve em 2003. "Ele está voando!". Ainda segundo Baldo, não há nenhuma reunião marcada com o Corinthians para os próximos dias para tratar do assunto. Rincón - A negociação com Amoroso, porém, pode estar acobertando a contratação de um outro atleta. Paulo Angioni diz que está "em negociação com outro jogador". O nome é mantido sob sigilo. O dirigente não revela nem a posição do jogador. Dá apenas uma pista: o atleta em questão está atuando no Brasil. Angioni tem tratado ainda sobre o "caso Rincón". Afastado do elenco, o colombiano tirou uma licença enquanto sua advogada, Gislaine Nunes, trata com o Corinthians sobre sua saída. O clube oferece a Rincón R$ 230 mil pela rescisão do contrato, que expira em dezembro. Gislaine, inicialmente, exigia que o Corinthians pagasse R$ 2 milhões, valor da multa rescisória. Mas já admite fazer um acordo por um valor menor. Amanhã, ela se reúne novamente com Rincón para tratar do assunto. Quarta-feira, acaba o período de licença do jogador e ele tem de se reapresentar no clube.