Corinthians quer apresentar reforços na 5ª Se tudo correr conforme a expectativa da diretoria, o Parque São Jorge terá dia agitado quinta-feira. Os cartolas estão mobilizados para apresentarem pelo menos quatro dos seis reforços pretendidos para 2004. Tinga, volante do Grêmio, Adrianinho, meia da Ponte Preta, e Samir, atacante do Vitória, são os nomes mais adiantados. Alex Mineiro, atacante do Atlético-PR, já manifestou desejo de vir para o Corinthians. Resta apenas definir que jogadores o clube paulista incluiria na negociação. O meia Rodrigo, ex-Botafogo, também está próximo. As negociações com o lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio, estão adiantadas, mas podem ser atropeladas por proposta da Europa. A surpresa pode ser a presença do goleiro Fábio Costa, hoje no Santos. Na Vila Belmiro, o técnico Emerson Leão já manifestou o desejo de contar com Doni. Assim, a troca, que chegou a ser comentada há um mês e depois esfriou, tem boa chance de ocorrer. A situação do volante Vampeta será definida até o final da semana, em reunião de seu empresário, Reinaldo Pitta, com a diretoria. Tudo indica que o volante vai ceder e aceitar a redução salarial. Hoje recebe R$ 120 mil/mês e passaria a R$ 80 mil, o teto do clube.