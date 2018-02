Corinthians quer aproveitar Pacaembu para se recuperar Ao contrário dos rivais Santos e Palmeiras, o Corinthians não viajará neste domingo. O clube alvinegro recebe, no Pacaembu, às 18h10, o Noroeste. A vitória é fundamental para as pretensões de classificação do time da capital. ?Temos chances ainda, nada é impossível, pois faremos quatro jogos em casa?, observa o volante Marcelo Mattos, confiante em uma arrancada nesta reta final de Estadual. Faltam seis jogos para o Corinthians e quatro deles serão no Pacaembu: Noroeste, Grêmio Barueri, Sertãozinho e América. As visitas serão diante do Santos e do lanterna Santo André. ?Mas só nos resta vencer?, acrescenta o volante, lamentando os altos e baixos do time ao longo da competição. CORINTHIANS X NOROESTE Corinthians - Marcelo; Marinho, Marcus Vinícius e Gustavo; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Wilson e Amoroso. Técnico: Emerson Leão. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel (Éder), Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho (Bruno Mineiro) e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). TV - Pay-per-view.