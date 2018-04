Corinthians quer buscar reforços na Portuguesa

Dois jogadores da vitoriosa campanha da Portuguesa na Série B estão na pauta de contratações da diretoria do Corinthians para 2008. Apesar de ainda lutar para escapar do rebaixamento no Brasileiro, o Corinthians confirmou o interesse no lateral-esquerdo Leonardo e no atacante Diogo, destaques da equipe do Canindé que, na terça-feira, garantiu seu retorno à Série A. Veja também: Lulinha elogia Arce, mas sabe que terá de mudar estilo de jogo A tarefa de tirá-los da Portuguesa, no entanto, não será nada fácil. Segundo o presidente Manoel da Lupa, a multa rescisório para contratar Diogo, craque do time, com 20 anos, é de R$ 30 milhões - valor que aumentará para R$ 50 milhões a partir de janeiro. "Se o Corinthians ou qualquer clube do Brasil pagar o valor que um clube do Exterior pode pagar, leva o jogador", disse o dirigente, que já teria encaminhada a negociação de Leonardo com um clube europeu.