Corinthians quer colombiano e faz lista de dispensas

O Corinthians tem um sonho de US$ 2 milhões. Ele tem 23 anos, é meia habilidoso, colombiano e joga no Cúcuta. Já se iniciaram as negociações por Macnelly Torres. Toda a cúpula do futebol corintiano se encantou com o potencial técnico do jogador. O problema é dinheiro - o clube busca parceiros dispostos a investir no atleta. Veja também: Torcida organizada dá 'dura' em procurador de Felipe Além de Torres, dirigentes neste sábado entraram em contato com o volante Rodrigo Souto, do Santos. Eles souberam que o atleta ainda não assinou seu compromisso com o clube onde Antônio Carlos jogava. O Corinthians acertou, ainda, a contratação do fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé - considerado por muitos como o melhor do Brasil, atualmente no Santos. Continuando o projeto de internacionalização do time, dirigentes tentam satisfazer o pedido de Mano Menezes e estão próximos de fechar com o atacante argentino Herrera. O jogador, de 24 anos, está no Gimnasia La Plata. Zelão está fora A diretoria da Portuguesa está bem próxima de ceder à proposta pelo lateral-esquerdo Leonardo. O Corinthians ofereceu uma lista de jogadores ao presidente Manuel da Lupa e mais uma parte em dinheiro. Entre os jogadores oferecidos estão os volantes Bruno Octávio e Ricardinho e o zagueiro Zelão. O atacante Ricardinho, que atuou no Palmeiras e no Grêmio - com Mano Menezes como treinador - foi oferecido. Ele está no futebol coreano. Se o técnico desejar, ele se apresentará na próxima semana. A diretoria resolveu se livrar de Zelão. O zagueiro foi incluído na lista de atletas dispensáveis. Pesou muito contra ele o fato de seus vizinhos terem reclamado publicamente das festas que ele teria feito no seu apartamento. Fábio Ferreira será repreendido pelas mesmas festas - morava com Zelão - mas terá a chance de começar o ano no Parque São Jorge. Zelão terá como companheiros ilustres na lista de dispensa Gustavo Nery e Roger. A ordem é incluí-los em qualquer transação que surgir. Iran e Ailton são outros que não jogarão mais no Corinthians.