Corinthians quer contratar Moracy Antes de definir o treinador, a diretoria do Corinthians pode acertar a contratação de um preparador físico. Moracy Sant?Anna, que conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo, está perto do Parque São Jorge. Ele já chegou a conversar com uma pessoa ligada à diretoria do clube e tem boas chances de fazer parte da comissão técnica da equipe na próxima temporada. A chegada de Moracy é mais um indício de que Carlos Alberto Parreira pode ser o treinador do Corinthians em 2002. Ele está num cruzeiro pelo litoral do País e vai conversar com os dirigentes na próxima semana. Nesta quinta-feira, um dirigente corintiano, que pediu para não ter o nome revelado, afirmou que Parreira é, agora, o preferido do clube. "Estamos confiantes num acerto com ele", disse, otimista, apesar da falta de entusiasmo do técnico ao receber o convite.