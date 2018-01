Corinthians quer dividir o Morumbi Enquanto o novo estádio do Corinthians não sai do papel ? e ontem a construção dessa arena para 40 mil pessoas voltou à pauta numa reunião no Parque São Jorge ?, o clube trata de formular uma proposta que desvincule o mando de seus jogos do Pacaembu. Carla Dualib, da empresa de marketing esportivo SMA, foi a escolhida pelo clube presidido por seu avô Alberto para apresentar ao São Paulo o projeto que pretende dividir custos e receitas da nova área VIP do Morumbi ? um produto para 1.500 torcedores, no mínimo, que poderão assistir aos jogos em ambiente climatizado, com serviços de bar e restaurante. Leia mais no Jornal da Tarde