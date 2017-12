Corinthians quer "enquadrar" Fabrício A expulsão de Fabrício, aos 27 minutos do primeiro tempo, domingo, contra o Guarani, em Campinas, não vai passar em branco. O técnico Juninho Fonseca prometeu ter uma conversa séria com o jogador, mas não pedirá nenhum tipo de punição para o atleta. ?Foi uma situação ruim, que não pode se repetir. Jogador nenhum pode ser expulso de campo tão cedo. Mas não é nada que não se resolva com uma boa conversa?, disse o técnico, ainda em Campinas. Até a expulsão, Fabrício vinha sendo um dos principais jogadores da equipe. Foi dele o gol da vitória, num belo chute de fora da área. Também por isso Juninho deixou para resolver o problema hoje cedo, na reapresentação do elenco, no Parque Ecológico do Tietê. ?Não era o momento de eu conversar com o Fabrício em Campinas. Em determinadas situações é melhor deixar a poeira baixar. Mas nós vamos conversar numa boa na reapresentação. Vou ser justo com ele: mostrarei os erros, mas, ao mesmo tempo, vou destacar os seus pontos fortes no jogo.? VAMPETA - Com a expulsão de Fabrício, Vampeta deve continuar no time contra o Bahia, domingo, às 18h, no Pacaembu. Apesar da falta de ritmo, o volante baiano foi muito elogiado pelo técnico Juninho em sua primeira partida como titular, após sete meses se recuperando de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito. ?O Vampeta em forma é titular absoluto em qualquer time?, disse o treinador. Já a expectativa do diretor-técnico Roberto Rivellino é em relação à renovação do contrato do volante. De acordo com o dirigente, a permanência de Vampeta será fundamental para a equipe na próxima temporada. O maior problema será convencer o jogador a aceitar uma redução salarial: de R$ 120 mil para R$ 80 mil, em carteira ? o que, na prática, deve significar redução de praticamente 50% nos seus vencimentos. Vampeta já disse que pretende continuar. Mas só vai começar a discutir a renovação de seu contrato em 31 de dezembro, quando vence o compromisso atual.