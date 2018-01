Corinthians quer espaço para torcida A seqüência histórica de nove vitórias seguidas está trazendo uma preocupação à diretoria do Corinthians, a ponto de o vice-presidente de Futebol do clube, Antônio Roque Citadini, fazer um apelo aos organizadores do Campeonato Paulista e à Polícia Militar. Segundo ele, nunca a torcida corintiana esteve tão numerosa e compareceu tanto aos estádios. Para Citadini, a distribuição da torcida nos estádios está sendo equivocada. Temeroso de que ocorram episódios semelhantes à da final da Copa João Havelange, quando uma arquibancada desabou por causa da superlotação, ele pediu que seja destinado aos corintianos um espaço maior nos estádios. O dirigente garante que, mesmo fora de casa, a torcida do Corinthians é maioria em qualquer estádio paulista. No jogo de domingo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, por exemplo, Citadini contou que os corintianos quase foram esmagados devido à superlotação em seus setores. Ele observou que, apesar de metade da capacidade de público ter sido destinada ao Corinthians, o espaço foi insuficiente. "Havia 70% de corintianos no estádio e isto está acontecendo em qualquer cidade em que o time joga. Peço, pelo bem do futebol, que as autoridades estejam atentas a isto e reserve um espaço maior para os nossos torcedores", alertou o dirigente. A situação lembra à da década de 70, quando o Corinthians estava há quase vinte anos sem ganhar títulos e, em 1976, sua torcida invadiu o Maracanã, onde foi maioria na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, com cerca de 75 mil pessoas. Com a vitória por 5 a 1 sobre o Botafogo, a equipe somou 23 pontos e alcançou a segunda colocação na tabela. No domingo, o Corinthians terá pela frente o União São João no Pacaembu e encerrará a primeira fase no dia 29, contra o São Paulo. Citadini adiantou que aceitará o local escolhido pela Federação Paulista para o clássico. Ele não se importa que a equipe jogue no Interior. "Iremos ter mais torcedores em qualquer lugar", ressaltou. Os jogadores tiveram folga hoje e se reapresentarão apenas amanhã à tarde. O único que passou pelo Parque São Jorge foi o atacante Muller, recém-contratado. Ele fez trabalhos de musculação e correu em volta do gramado. Segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, o clube ainda não havia conseguido a liberação do jogador para o Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, no entanto, a documentação a ser enviada à CBF já estava sendo providenciada e o jogador estará apto para atuar na competição.