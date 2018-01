Corinthians quer espantar fantasma da crise Uma vitória contra o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Pacaembu, é tudo o que o Corinthians precisa para espantar de vez o fantasma da crise no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há um mês - três rodadas - e a pressão sobre o elenco só aumenta, apesar de as torcidas organizadas criticarem apenas o trabalho da diretoria. Ontem, no Centro de Treinamento de Itaquera, alguns torcedores foram cobrar empenho do time, mas não conseguiram se encontrar com os jogadores. A última vitória no Brasileiro aconteceu exatamente no Pacaembu: 4 a 0 contra o Vitória, com quatro gols de Liedson. De lá para cá, o time perdeu dois jogos - contra São Caetano (1 a 0) e São Paulo (2 a 1) - e empatou contra a Ponte Preta (3 a 3). "É um campo muito bom de se jogar. Se começarmos bem, a torcida vai incentivar desde o começo. Fica entusiasmada e o time responde dentro de campo. Por isso, voltar a jogar no Pacaembu pode ser muito importante para conseguirmos a vitória depois de algum tempo", ressalta o atacante Gil, que retorna à equipe depois de servir a Seleção Brasileira na França. Além de Gil, Geninho terá força total com a volta de Fábio Luciano e Kléber, que também defenderam o Brasil na Copa das Confederações, e Ânderson, que retorna de suspensão. "Como todo mundo aqui se conhece muito bem, qualquer peça pode ser trocada que mesmo assim os jogadores saberão assimilar a sua função. Todos tem qualidade, mas o que pode faltar é entrosamento. Eu e o Kléber jogamos há muito tempo juntos. Um já sabe o que o outro vai fazer antes da jogada se concretizar", explica Gil. Mas não é só o treinador que respira mais aliviado com o reforço do lado esquerdo. Jorge Wagner também comemora. Ele sabe que com Gil e Kléber, o Corinthians volta a ter sua principal jogada. Com isso, o meio-de-campo da equipe, tanto criticada nas últimas rodadas, poderá render melhor. "É um lado forte do time e que sempre rende muito gols. Esperamos voltar a produzir o suficiente para vencer a partida. Uma derrota pode complicar mais ainda a situação do Corinthians porque vai se distanciar bastante dos líderes", explica o meia, que ainda corre atrás do seu primeiro gol. Ontem, depois que o treino acabou, Jorge Wagner ficou mais de meia hora treinando cobranças de faltas e pênaltis. "Normalmente, eu faço isso aos sábados. Fico aprimorando porque o gol vai sair no momento certo. Quem sabe hoje o Corinthians não vence por 1 a 0, com um gol meu", brincou o meia, que além de armar, também terá a função de comandar a marcação no meio-de-campo para que a bola não chegue até os pés de Romário. "Ele (Romário) está passando por uma boa fase. Voltou do exterior fazendo gols e isso motiva ainda mais o Fluminense. Precisaremos estar atentos na marcação para não deixá-lo finalizar. E a chave para isso é fazer um meio-de-campo forte", explicou. Para o zagueiro Ânderson, não é apenas o ?baixinho? que pode desequilibrar. "Qualquer outro jogador pode fazer a diferença se ficarmos preocupados apenas com o Romário. O Carlos Alberto também tem muita qualidade. Precisamos estar em sintonia", avisa.