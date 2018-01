Corinthians quer fechar com Danilo Avelar na primeira semana do ano

Com o acordo pelo zagueiro Henrique, ex-Fluminense, próximo de ser concretizado, a diretoria do Corinthians já sabe como deve proceder para trazer mais um reforço. O lateral-esquerdo Danilo Avelar deve assinar com o clube por uma temporada com o empréstimo para reforçar o setor que perdeu nas últimas semanas Guilherme Arana para o Sevilla, da Espanha.

Danilo Avelar, de 28 anos, está emprestado pelo Torino ao Amiens, da França. O Corinthians espera resolver a situação dele nesta primeira semana de janeiro. Dias atrás, durante jogo beneficiente em Paranavaí (PR), o jogador afirmou ter o interesse de voltar a atuar no futebol brasileiro após ter passado oito anos em equipes europeias.

Após acertar com o zagueiro Henrique e o lateral Danilo Avelar, o clube espera resolver o ataque. A saída de Jô para o futebol japonês deixou a equipe sem substitutos prontos no elenco. Por isso, o objetivo é encontrar em breve um nome para a posição. Um dos jogadores sondados foi o colombiano Tréllez, do Vitória.