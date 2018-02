Corinthians quer jogador do Porto O meia Carlos Alberto, ex-Fluminense e atual campeão europeu pelo Porto, de Portugal, seria o próximo alvo do Corinthians e sua parceira, a MSI. A informação consta na edição desta segunda-feira do jornal portugês ?O Jogo?. O procurador do jogador, Richard Alda, não confirma a proposta. ?Estamos acompanhando muitas especulações através dos jornais portugueses, mas até agora não temos uma proposta oficial para tirar Carlos Alberto do Porto?, disse Richard Alda. ?Tenho uma reunião marcada com os dirigentes do Porto no dia 5 e vou ouvir deles quais os planos para o ano que vem. O que posso afirmar é que Carlos Alberto adaptou-se muito rápido ao futebol europeu, conquistou quatro títulos em um ano pelo Porto e está muito feliz no clube?, acrescentou o agente. O meia tem contrato com o Porto até 2010. Foi contratado no começo do ano e conquistou o Campeonato Português, a Supertaça de Portugal, a Liga dos Campeões e a Copa Intercontinental no Japão. Foi dele o gol que abriu o placar na vitória de 3 a 0, sobre o Mônaco, que garantiu ao Porto o título europeu. Carlos Alberto está passando as férias em Bertioga, litoral de São Paulo, na casa do amigo Rodolfo, jogador do Dínamo de Kiev.